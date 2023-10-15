Роналду высказался о своем участии на ЕВРО-2024

Португальский нападающий Криштиану Роналду выразил надежду на то, что он сыграет на Евро-2024, который пройдет в Германии.

Португальский нападающий Криштиану Роналду выразил надежду на то, что он сыграет на Евро-2024, который пройдет в Германии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание Record.

"То, что мы уже добились цели, не случайность. Надеюсь, что сыграю на Евро, хотя до него еще далеко. Надеюсь, у меня не будет травм или других сложностей", — сказал Роналду.

В отборочном матче Евро-2024 Португалия обыграла Словакию. В составе победителей отметились Гонсалу Рамуш и Криштиану Роналду, который оформил дубль. За Словакию отличились Давид Ганцко и Станислав Лоботка.

Сборная Португалии смогла досрочно пробиться на чемпионат Европы, который летом 2024 года пройдет в Германии. Сейчас португальцы занимают первое место в группе, набрав 21 очко. Словакия занимает второе место, набрав 13 баллов.

В следующем туре Португалия сыграет с Боснией и Герцеговиной, Словакия встретится с Люксембургом.