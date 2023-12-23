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Роналду вышел на второе место в списке лучших бомбардиров года в мире

Роналду вышел на второе место в списке лучших бомбардиров года в мире Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отличился в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттифака" (3:1).
Футбол
23 декабря 2023 г. 07:38
Роналду вышел на второе место в списке лучших бомбардиров года в мире

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отличился в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттифака" (3:1).

Как передает Report, на 73-й минуте Криштиану реализовал пенальти. До этого он сделал результативный пас Марсело Брозовичу.

Португалец забил свой 51-й гол в 2023 году. Больше имеет только форвард "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн (52), ранее выступавший за "Тоттенхэм". 51 гол также в активе имеет нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Криштиану Роналду играет за "Аль-Наср" с января 2023 года. Ранее португалец представлял английский "Манчестер Юнайтед". Контракт игрока с нынешней командой действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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