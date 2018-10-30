Роналду вышел на первое место в мире по числу подписчиков в Инстаграме

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в «Инстаграме».

Как передает Report, число подписчиков футболиста, регулярно размещающего посты на своей странице, превысило 144 млн 200 тыс. человек. По этому показателю Роналду обошёл предыдущего лидера — американскую певицу и актрису Селену Гомес, у которой 144 млн подписчиков.

33-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также обладателем золотой медали чемпиона Европы. Минувшим летом он перешёл из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус» за € 117 млн.

В нынешнем сезоне футболист провёл за итальянский клуб 12 матчей во всех турнирах, стал автором семи забитых мячей, а также отдал пять результативных передач.