 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Роналду выиграл свой пятый Золотой мяч, сравнявшись с Месси

    Португалец опередил Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («ПСЖ»)

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Французский журнал France Football объявил обладателя «Золотого мяча» по итогам 2017 года.

    Как передает Report, приз лучшему футболисту года достался нападающему «Реала» Криштиану Роналду.

    Португалец опередил Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («ПСЖ»).

    Роналду выиграл «Золотой мяч» в пятый раз в своей карьере (ранее в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах) и сумел догнать Месси.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi