Роналду выиграл свой пятый Золотой мяч, сравнявшись с Месси

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Французский журнал France Football объявил обладателя «Золотого мяча» по итогам 2017 года.

Как передает Report, приз лучшему футболисту года достался нападающему «Реала» Криштиану Роналду.

Португалец опередил Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («ПСЖ»).

Роналду выиграл «Золотой мяч» в пятый раз в своей карьере (ранее в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах) и сумел догнать Месси.