Роналду выиграл свой пятый Золотой мяч, сравнявшись с Месси

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Французский журнал France Football объявил обладателя «Золотого мяча» по итогам 2017 года.
Как передает Report, приз лучшему футболисту года достался нападающему «Реала» Криштиану Роналду.
Португалец опередил Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («ПСЖ»).
Роналду выиграл «Золотой мяч» в пятый раз в своей карьере (ранее в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах) и сумел догнать Месси.
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