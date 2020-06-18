Португальский нападающий Криштиану Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд.
Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.
Напомним, в финальном матче Кубка Италии 2020 года "Наполи" обыграл туринский "Ювентус" и завоевал трофей. Встреча проходила в Риме на стадионе "Олимпико".
В основное время матча команды голов не забили. Сразу после окончания второго тайма состоялась серия пенальти, в которой удачливее оказались футболисты "Наполи" — 4:2.
До этого "Ювентус" проиграл "Лацио" (1:3) в матче за Суперкубок страны.
Роналду перешёл в туринский "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". Сумма трансфера нападающего составила 117 млн евро. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.