Криштиану Роналду https://report.az/storage/news/a543e87c81dd95a0fc0402aabc094476/fb605f35-6956-46fe-9a35-23c88db99c85_292.jpg

Португальский нападающий Криштиану Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

Напомним, в финальном матче Кубка Италии 2020 года "Наполи" обыграл туринский "Ювентус" и завоевал трофей. Встреча проходила в Риме на стадионе "Олимпико".

В основное время матча команды голов не забили. Сразу после окончания второго тайма состоялась серия пенальти, в которой удачливее оказались футболисты "Наполи" — 4:2.

До этого "Ювентус" проиграл "Лацио" (1:3) в матче за Суперкубок страны.

Роналду перешёл в туринский "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". Сумма трансфера нападающего составила 117 млн евро. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.