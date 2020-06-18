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Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд

Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд

Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

Напомним, в финальном матче Кубка Италии 2020 года "Наполи" обыграл туринский "Ювентус" и завоевал трофей. Встреча проходила в Риме на стадионе "Олимпико".

В основное время матча команды голов не забили. Сразу после окончания второго тайма состоялась серия пенальти, в которой удачливее оказались футболисты "Наполи" — 4:2.

До этого "Ювентус" проиграл "Лацио" (1:3) в матче за Суперкубок страны.

Роналду перешёл в туринский "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". Сумма трансфера нападающего составила 117 млн евро. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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