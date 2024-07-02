Роналду возглавил список игроков с худшей реализацией моментов на ЕВРО-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список футболистов с худшей реализацией моментов на основании величины xG (ожидаемых голов) на чемпионате Европы 2024 года.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список футболистов с худшей реализацией моментов на основании величины xG (ожидаемых голов) на чемпионате Европы 2024 года.

Как передает Report, это следует из рейтинга, составленного статистическим порталом WhoScored.

Согласно антирейтингу, Роналду провел на турнире четыре матча, в которых пока не отметился ни одним забитым мячом, но при этом наиграл почти на три гола (-2,9 xG).

На втором месте списка идет бельгиец Ромелу Лукаку (-2,3 xG), чья сборная вылетела с чемпионата после поражения от французов.

Далее следует немец Кай Хавертц с показателем -2 xG, а четвертое и пятое место делят нападающий сборной Сербии Александр Митрович и испанский полузащитник Ламин Ямаль (оба: -1,8 xG).

Кроме того, в список попали французы Антуан Гризманн (-1,6 xG) и Килиан Мбаппе (-1,5 xG), нападающий сборной Хорватии Анте Будимир (-1,4 xG), датчанин Расмус Хёйлунн (-1,4 xG), а также хорват Бруно Петкович (-1,3 xG).

Криштиану Роналду в первом овертайме 1/8 финала Евро не забил пенальти в ворота команды Словении, после чего не смог совладать с эмоциями и расплакался. В этой игре португалец установил своеобразный антирекорд, став первым европейцем в XXI веке, который не смог реализовать 11-метровый на трех крупных международных турнирах. Помимо эпизода в матче со словенцами, Роналду не забил пенальти на ЕВРО-2016 в игре с австрийцами, а также не смог переиграть с 11-метровой отметки вратаря сборной Ирана на чемпионате мира 2018 года в России.