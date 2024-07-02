О нас

Роналду возглавил список игроков с худшей реализацией моментов на ЕВРО-2024

Роналду возглавил список игроков с худшей реализацией моментов на ЕВРО-2024 Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список футболистов с худшей реализацией моментов на основании величины xG (ожидаемых голов) на чемпионате Европы 2024 года.
Футбол
2 июля 2024 г. 21:18
Роналду возглавил список игроков с худшей реализацией моментов на ЕВРО-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список футболистов с худшей реализацией моментов на основании величины xG (ожидаемых голов) на чемпионате Европы 2024 года.

Как передает Report, это следует из рейтинга, составленного статистическим порталом WhoScored.

Согласно антирейтингу, Роналду провел на турнире четыре матча, в которых пока не отметился ни одним забитым мячом, но при этом наиграл почти на три гола (-2,9 xG).

На втором месте списка идет бельгиец Ромелу Лукаку (-2,3 xG), чья сборная вылетела с чемпионата после поражения от французов.

Далее следует немец Кай Хавертц с показателем -2 xG, а четвертое и пятое место делят нападающий сборной Сербии Александр Митрович и испанский полузащитник Ламин Ямаль (оба: -1,8 xG).

Кроме того, в список попали французы Антуан Гризманн (-1,6 xG) и Килиан Мбаппе (-1,5 xG), нападающий сборной Хорватии Анте Будимир (-1,4 xG), датчанин Расмус Хёйлунн (-1,4 xG), а также хорват Бруно Петкович (-1,3 xG).

Криштиану Роналду в первом овертайме 1/8 финала Евро не забил пенальти в ворота команды Словении, после чего не смог совладать с эмоциями и расплакался. В этой игре португалец установил своеобразный антирекорд, став первым европейцем в XXI веке, который не смог реализовать 11-метровый на трех крупных международных турнирах. Помимо эпизода в матче со словенцами, Роналду не забил пенальти на ЕВРО-2016 в игре с австрийцами, а также не смог переиграть с 11-метровой отметки вратаря сборной Ирана на чемпионате мира 2018 года в России.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
В Иране завершилось голосование на выборах президента
В Иране завершилось голосование на выборах президента
29 июня 2024 г. 00:48
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
1 июля 2024 г. 14:58
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
29 июня 2024 г. 02:40
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
2 июля 2024 г. 13:07
Установлен новый тариф на пассажирские перевозки по маршруту Баку - Сумгайыт
Установлен новый тариф на пассажирские перевозки по маршруту Баку - Сумгайыт
30 июня 2024 г. 22:17
В Азербайджане урегулированы цены в ряде отраслей
В Азербайджане урегулированы цены в ряде отраслей
30 июня 2024 г. 20:53
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
2 июля 2024 г. 11:33
В Кыргызстане пять человек погибли в результате схода селя
В Кыргызстане пять человек погибли в результате схода селя
28 июня 2024 г. 21:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi