О нас

Роналду возглавил список футболистов с самым высоким годовым доходом

Роналду возглавил список футболистов с самым высоким годовым доходом Обнародован годовой заработок нападающего саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду и аргентинской звезды "Интер Майами" Лионеля Месси.
Футбол
17 октября 2024 г. 18:12
Роналду возглавил список футболистов с самым высоким годовым доходом

Обнародован годовой заработок нападающего саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду и аргентинской звезды "Интер Майами" Лионеля Месси.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, 39-летний нападающий заработал за 2024 год в Саудовской Аравии 285 млн долларов.

Вторым в рейтинге стал аргентинский форвард американского "Интер Майами" Лионель Месси с годовым доходом в 135 млн долларов. Тройку лучших замкнул бразильский нападающий саудовского клуба "Аль-Хиляль" Неймар, заработавший 110 млн долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ronaldu və Messinin illik qazancı açıqlanıb

Самое читаемое

В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
Кобахидзе счел абсолютно реальным восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
Кобахидзе счел "абсолютно реальным" восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
11 октября 2024 г. 00:41
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
13 октября 2024 г. 12:14
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
12 октября 2024 г. 12:32
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
12 октября 2024 г. 09:46
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
11 октября 2024 г. 00:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi