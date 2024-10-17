Роналду возглавил список футболистов с самым высоким годовым доходом

Обнародован годовой заработок нападающего саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду и аргентинской звезды "Интер Майами" Лионеля Месси.

Обнародован годовой заработок нападающего саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду и аргентинской звезды "Интер Майами" Лионеля Месси.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, 39-летний нападающий заработал за 2024 год в Саудовской Аравии 285 млн долларов.

Вторым в рейтинге стал аргентинский форвард американского "Интер Майами" Лионель Месси с годовым доходом в 135 млн долларов. Тройку лучших замкнул бразильский нападающий саудовского клуба "Аль-Хиляль" Неймар, заработавший 110 млн долларов.