Роналду возглавил рейтинг звезд мирового спорта 2023 года

Компания Hopper HQ, которая занимается SММ, огласила рейтинг звезд мирового спорта по итогам 2023 года. Его лидером стал нападающий сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду.

Компания Hopper HQ, которая занимается SММ, огласила рейтинг звезд мирового спорта по итогам 2023 года. Его лидером стал нападающий сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду.

Как сообщает Report , второе место занял нападающий "Интер Майами" Лионель Месси.

На третьем месте оказался индийский крикетчик Вират Кохли. На четвертую позицию компания поставила нападающего "Аль-Хиляля" Неймара. На пятую — форварда "Лос-Анджелеса" Леброна Джеймса.

В текущем сезоне Роналду провел в чемпионате Саудовской Аравии 17 матчей, отметившись 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами.