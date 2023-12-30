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Роналду возглавил рейтинг звезд мирового спорта 2023 года

Роналду возглавил рейтинг звезд мирового спорта 2023 года Компания Hopper HQ, которая занимается SММ, огласила рейтинг звезд мирового спорта по итогам 2023 года. Его лидером стал нападающий сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду.
Футбол
30 декабря 2023 г. 11:40
Роналду возглавил рейтинг звезд мирового спорта 2023 года

Компания Hopper HQ, которая занимается SММ, огласила рейтинг звезд мирового спорта по итогам 2023 года. Его лидером стал нападающий сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду.

Как сообщает Report, второе место занял нападающий "Интер Майами" Лионель Месси.

На третьем месте оказался индийский крикетчик Вират Кохли. На четвертую позицию компания поставила нападающего "Аль-Хиляля" Неймара. На пятую — форварда "Лос-Анджелеса" Леброна Джеймса.

В текущем сезоне Роналду провел в чемпионате Саудовской Аравии 17 матчей, отметившись 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

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Версия на английском языке Ronaldo tops list of 2023 world sports stars
Версия на азербайджанском языке 2023-cü ilin ən məşhur idmançıları açıqlanıb

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