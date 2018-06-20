 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Роналду во второй раз признан лучшим футболистом матча

    33-летний форвард был также избран лучшим футболистом матча с Испанией

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ На матче Португалия-Марокко в группе Б проходящего в России чемпионата мира по футболу определился лучший игрок. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт ФИФА, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз был признан лучшим футболистом мундиаля. 

    33-летний форвард стал автором единственного забитого на указанном матче мяча. 

    Отметим, что на матче с Испанией Роналду также избрали лучшим футболистом встречи (3:3).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi