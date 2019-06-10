​Роналду выиграл 30-й трофей в карьере

Форвард “Ювентуса” и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл 30-й трофей в своей карьере, передает Report.

Достичь юбилейной отметки 34-летнему нападающему удалось, одержав победу со своей национальной командой в Лиге наций УЕФА. Треть своих трофеев футболист выиграл с “Манчестер Юнайтед“. С “Реалом“ он побеждал в 16 турнирах. По два трофея нападающий выиграл в составе сборной Португалии и “Ювентуса“.

Напомним, Роналду является воспитанником лиссабонского “Спортинга“. В 2003 году форвард перешёл в “Манчестер Юнайтед“, где провёл шесть лет. Летом 2009 года португалец за сумму в € 94 млн перебрался в “Реал“. На “Сантьяго Бернабеу“ игрок провёл последующие девять лет, после чего за € 117 млн его приобрёл “Ювентус“.



