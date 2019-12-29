​Роналду вернется в “Реал”

Нападающий туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду в следующем году может вернуться в мадридский “Реал”.

Как передает Report ,об этом сообщает GOL.

По информации издания, президент “сливочных” Флорентино Перес лично встречался с португальцем и уговорил того снова стать частью клуба. Отмечается, что “Реал” намерен предпринять попытку приобрести португальца уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 34-летний Роналду забил десять мячей и сделал одну голевую передачу в 14 матчах чемпионата Италии по футболу. За “Реал” он выступал с 2009 по 2018 год.