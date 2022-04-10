Роналду в ярости разбил телефон болельщику после поражения от "Эвертона"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду разбил телефон болельщика после матча 32-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном" (0:1).

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду разбил телефон болельщика после матча 32-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном" (0:1).

Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, когда португалец уходил в подтрибунное помещение после окончания встречи, один из болельщиков протянул телефон. Форвард отмахнулся от руки фаната, после чего телефон упал на землю и отскочил от неё. Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" начал проверку инцидента.

"Эвертон" набрал 28 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Манчестер Юнайтед" (51) - на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является "Манчестер Сити" (73).