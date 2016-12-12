Роналду в четвертый раз получил Золотой мяч

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2016 года.

Как передает Report, об этом сообщает издание France Football, основавшее премию в 1956 году.

Для Роналду этот «Золотой мяч» стал четвертым в карьере (2008, 2013, 2014, 2016). Больше только у форварда «Барселоны» Лионеля Месси — пять (2009, 2010, 2011, 2012 и 2015). По три награды у голландских нападающих Йохана Кройфа (1971, 1973, 1974) и Марко ван Бастена (1988, 1989, 1992), а также у французского полузащитника Мишеля Платини (1983-1985).

31-летний португалец на церемонии вручения награды отсутствовал, так как находится с «Реалом» в Японии, где проходит клубный чемпионат мира.

В 2016 году Роналду выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов. В финале турнира «сливочные» оказались сильнее мадридского «Атлетико». Также форвард стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Португалии, которая в решающем матче обыграла хозяев турнира — команду Франции.

«Золотой мяч» — приз, который вручается по итогам года лучшему футболисту мира. C 2010 по 2015 годы награду вручала Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с французским журналом France Football. 16 сентября сотрудничество между сторонами было прекращено. С 2016 года обладателя награды выбирают только журналисты France Football, как это было с 1956 по 2010 годы.