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Роналду установил три рекорда за матч

Роналду установил три рекорда за матч Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил сразу три рекорда в ходе товарищеского матча между сборными Португалии и Катара.
Футбол
10 октября 2021 г. 01:56
Роналду установил три рекорда за матч
 Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил сразу три рекорда в ходе товарищеского матча между сборными Португалии и Катара.

Как передает Report, 36-летний форвард записал на свой счет 181-й матч за сборную. Это лучший результат в истории для европейских игроков. Выйдя на поле в матче с Катаром, он опередил испанца Серхио Рамоса.

Мировой рекорд принадлежит Сох Чин Аун. Он сыграл 195 матчей за команду Малайзии.

На 37-й минуте Роналду отметился забитым мячом. Гол стал 112-м для форварда на уровне сборных. Таким образом, он улучшил свой рекорд по количеству голов за национальную команду. Кроме того, Роналду отличился против 46-й сборной в своей карьере - это также мировой рекорд.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. Вместе с национальной командой он становился бронзовым призером чемпионата Европы-2012, серебро Евро-2004 и выигрывал чемпионат Европы в 2016-м. В 2019 году Роналду завоевал золото Лиги наций.

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