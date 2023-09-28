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Роналду установил мировой рекорд

Роналду установил мировой рекорд Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду установил мировой рекорд по беспроигрышным матчам.
Футбол
28 сентября 2023 г. 05:47
Роналду установил мировой рекорд

Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду установил мировой рекорд по беспроигрышным матчам.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Согласно подсчетам, после матча "Аль-Насра" с "Персеполисом" (2:0) на счету 38-летнего форварда была уже тысяча матчей, в которых он не проиграл. В них он одержал 776 побед, 224 раза была ничья. После этого Роналду в составе своего клуба выиграл еще раз - у "Аль-Ахли» (4:3).

Из 1001 матча без поражений на "Аль-Наср" пришлись 28, на "Манчестер Юнайтед" - 284, на туринский "Ювентус" - 114, на мадридский "Реал" - 386, на лиссабонский "Спортинг" - 21, на сборную Португалии - 168. Всего за карьеру Роналду провел 1 183 игры на данный момент.

Португалец перешел в "Аль-Наср" 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет девять голов и пять результативных передач.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu məğlubiyyətsiz oyunların sayına görə rekord qırıb

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