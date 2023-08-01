Роналду установил мировой рекорд

Португальский футболист саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду установил рекорд по забитым мячам головой в официальных играх.

Португальский футболист саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду установил рекорд по забитым мячам головой в официальных играх.

Как передает Report, об этом сообщает 433 в Twitter.

38-летний нападающий отметился голом в матче группового этапа Клубного кубка арабских чемпионов с тунисским "Монастиром" (4:1). Роналду забил 145-й мяч головой в официальном матче и установил рекорд. По этому показателю он обошел экс-нападающего сборной Германии Герда Мюллера, который записал на свой счет 144 гола головой. Третье место занимает испанец Карлос Сантильяна (125).

Роналду уже полгода выступает в чемпионате Саудовской Аравии и после громких трансферов лета продолжает оставаться самым высокооплачиваемым игроком лиги. 2 января он стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В прошлом сезоне "Аль-Наср" стал вторым в чемпионате, пропустив вперед "Аль-Иттихад".