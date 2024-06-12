Роналду установил мировой рекорд по количеству проведенных матчей

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству проведенных матчей на высшем уровне.

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству проведенных матчей на высшем уровне.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Роналду принял участие в товарищеской встрече между сборными Португалии и Ирландии, которая завершилась победой первых со счетом 3:0, и отметился дублем на 50-й и 60-й минутах.

Этот матч стал для нападающего 1226-м на взрослом уровне. По этому показателю он обогнал бывшего вратаря сборной Бразилии и "Сан-Паулу" Рожерио Сени (1225).

Согласно данным источника, Роналду принял участие в 698 матчах в чемпионатах Португалии, Англии, Испании, Италии и Саудовской Аравии. Еще 101 игру португалец провел, выступая в кубковых турнирах этих стран и матчах за суперкубки. Также нападающий сыграл в 220 матчах в международных клубных турнирах и в 207 встречах за сборную Португалии.

Роналду 39 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры игрок выступал за "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и португальский "Спортинг". В декабре 2022 года он перешел в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.