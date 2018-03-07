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    Роналду стал вторым игроком в истории ЛЧ, забившим в девяти матчах подряд

    Португалец повторил достижение Рууда Ван Нистелроя в сезоне (2002-2003)

    Баку. 7 марта . REPORT.AZ/ В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимал на своём поле «Реал». 

    На 51-й минуте нападающий мадридской команды Криштиану Роналду точным ударом открыл счёт в матче. Португалец забивает минимум один гол уже в девятой встрече Лиги чемпионов подряд.

    Как передает Report, таким образом, он стал вторым игроком в истории турнира, которому это удавалось. До сегодняшнего дня в девяти играх Лиги чемпионов кряду удавалось отличиться только форварду «Манчестер Юнайтед» Руду Ван Нистелрою (сезон-2002/03).

    На данный момент, на счету Роналду 12 голов в восьми матчах Лиги чемпионов нынешнего сезона.

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