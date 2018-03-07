Роналду стал вторым игроком в истории ЛЧ, забившим в девяти матчах подряд

Баку. 7 марта . REPORT.AZ/ В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимал на своём поле «Реал».

На 51-й минуте нападающий мадридской команды Криштиану Роналду точным ударом открыл счёт в матче. Португалец забивает минимум один гол уже в девятой встрече Лиги чемпионов подряд.

Как передает Report, таким образом, он стал вторым игроком в истории турнира, которому это удавалось. До сегодняшнего дня в девяти играх Лиги чемпионов кряду удавалось отличиться только форварду «Манчестер Юнайтед» Руду Ван Нистелрою (сезон-2002/03).

На данный момент, на счету Роналду 12 голов в восьми матчах Лиги чемпионов нынешнего сезона.