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Роналду стал седьмым в голосовании за приз The Best

Роналду стал седьмым в голосовании за приз The Best Названо количество очков, которое по итогам голосования получили претенденты на награду лучшему футболисту 2021 года по версии ФИФА.
Футбол
18 января 2022 г. 09:27
Роналду стал седьмым в голосовании за приз The Best

Названо количество очков, которое по итогам голосования получили претенденты на награду лучшему футболисту 2021 года по версии ФИФА.

Как передает Report, в голосовании приняли участие главные тренеры и капитаны сборных, представители СМИ и болельщики.

Очки смогли набрать 11 футболистов.

Представляющий "Баварию" Роберт Левандовски набрал 48 очков и завоевал приз "The Best". Выступающий в "ПСЖ" Лионель Месси с 44 очками занял второе, а игрок английского клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах – третье место.

1. Роберт Левандовски ("Бавария", Германия) – 48

2. Лионель Месси ("ПСЖ", Франция) – 44

3. Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия) – 39

4. Карим Бензема ("Реал Мадрид", Испания) – 30

5-6. Нголо Канте ("Челси", Англия) – 24

5-6. Жоржиньо ("Челси", Англия) – 24

7. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англия) – 23

8. Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция) – 16

9. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия) – 11

10. Неймар ("ПСЖ", Франция)– 10

11. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, Германия) – 7

Роберт Левандовски второй раз подряд получает приз "The Best".

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Версия на английском языке Ronaldo ranks seventh in The Best
Версия на азербайджанском языке "The Best": Ronaldu 7-ci, Mbappe 8-ci olub

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