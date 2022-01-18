Роналду стал седьмым в голосовании за приз The Best

Названо количество очков, которое по итогам голосования получили претенденты на награду лучшему футболисту 2021 года по версии ФИФА.
Как передает Report, в голосовании приняли участие главные тренеры и капитаны сборных, представители СМИ и болельщики.
Очки смогли набрать 11 футболистов.
Представляющий "Баварию" Роберт Левандовски набрал 48 очков и завоевал приз "The Best". Выступающий в "ПСЖ" Лионель Месси с 44 очками занял второе, а игрок английского клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах – третье место.
1. Роберт Левандовски ("Бавария", Германия) – 48
2. Лионель Месси ("ПСЖ", Франция) – 44
3. Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия) – 39
4. Карим Бензема ("Реал Мадрид", Испания) – 30
5-6. Нголо Канте ("Челси", Англия) – 24
5-6. Жоржиньо ("Челси", Англия) – 24
7. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англия) – 23
8. Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция) – 16
9. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия) – 11
10. Неймар ("ПСЖ", Франция)– 10
11. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, Германия) – 7
Роберт Левандовски второй раз подряд получает приз "The Best".