Роналду стал седьмым в голосовании за приз The Best

Роналду стал седьмым в голосовании за приз The Best

Названо количество очков, которое по итогам голосования получили претенденты на награду лучшему футболисту 2021 года по версии ФИФА.

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Названо количество очков, которое по итогам голосования получили претенденты на награду лучшему футболисту 2021 года по версии ФИФА. Как передает Report, в голосовании приняли участие главные тренеры и капитаны сборных, представители СМИ и болельщики. Очки смогли набрать 11 футболистов. Представляющий "Баварию" Роберт Левандовски набрал 48 очков и завоевал приз "The Best". Выступающий в "ПСЖ" Лионель Месси с 44 очками занял второе, а игрок английского клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах – третье место. 1. Роберт Левандовски ("Бавария", Германия) – 48 2. Лионель Месси ("ПСЖ", Франция) – 44 3. Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия) – 39 4. Карим Бензема ("Реал Мадрид", Испания) – 30 5-6. Нголо Канте ("Челси", Англия) – 24 5-6. Жоржиньо ("Челси", Англия) – 24 7. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англия) – 23 8. Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция) – 16 9. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия) – 11 10. Неймар ("ПСЖ", Франция)– 10 11. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, Германия) – 7 Роберт Левандовски второй раз подряд получает приз "The Best". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram