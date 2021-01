Роналду стал рекордсменом по количеству голов в официальных матчах

Португальский форвард итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду побил рекорд по числу голов в официальных матчах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, португалец в среду открыл счет в матче за Суперкубок Италии против "Наполи".

Для 35-летнего форварда гол стал 760-м в карьере за клубы и сборную. Он превзошел достижение бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего до 1950-х годов.

Напомним, что ранее Роналду обошел по числу голов Пеле, который забил 757 мячей.

Существует несколько версий относительно количества голов бомбардиров прошлых лет. Рекорды Пеле и Бицана пали по подсчетам, в частности, ЕSPN и футбольного портала Squawka. По другим версиям, на счету Пеле, бразильца Ромарио и Бицана больше забитых мячей и Роналду до их рекорда еще не добрался.