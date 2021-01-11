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Роналду стал рекордсменом по голам в официальных матчах

Роналду стал рекордсменом по голам в официальных матчах Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил "Сассуоло" в концовке матча 17-го тура Серии А (3:1)
Футбол
11 января 2021 г. 04:33
Роналду стал рекордсменом по голам в официальных матчах
Криштиану Роналду

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил "Сассуоло" в концовке матча 17-го тура Серии А (3:1).

Как передает Report этот гол стал для португальца 759-м за клуб и сборную в официальных матчах.

Squawka, ESPN и ряд других источников отмечают, что по этому показателю Роналду сравнялся с экс-нападающим сборных Австрии и Чехословакии Йозефом Бицаном (759 голов). Это рекорд мирового футбола.

Следом за ними идет бывший нападающий сборной Бразилии Пеле (757 мячей).

Стоит отметить, что есть и другие данные по количеству забитых мячей у Бицана, Пеле и других бомбардиров прошлых лет.

Например, по подсчетам Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Бицан забил 805 голов, экс-форвард сборной Бразилии Ромарио – 772, Пеле – 767.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu rəsmi matçlarda qolların sayına görə rekorda imza atdı

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