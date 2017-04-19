Роналду стал первым футболистом, забившим 100 мячей в Лиге чемпионов - ФОТО

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в ответном матче с «Баварией» и записал на свой счет юбилейный 100-й мяч в Лиге чемпионов.

Как передает Report, Роналду стал первым футболистом, который добился такого показателя. Всего у Криштиану 101 мяч. Ближайший преследователь нападающего — аргентинский форвард Лионель Месси, у которого 94 поражения ворот соперника.

Ранее «Реал» в домашнем матче обыграл мюнхенскую «Баварию» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча завершилась в дополнительное время со счетом 4:2.