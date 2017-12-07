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    Роналду стал первым футболистом в истории, забившим во всех шести матчах группового раунда ЛЧ

    С девятью мячами в активе Криштиану является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги чемпионов

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Звёздный форвард испанского «Реала» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, которому удалось забить как минимум один мяч в каждом из шести поединков группового раунда одного розыгрыша Лиги чемпионов.

    Как передает Report, установить уникальное достижение португальскому нападающему помог точный удар в матче с немецкой «Боруссией», который проходит в эти минуты в Мадриде.

    С девятью мячами в активе Криштиану является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

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