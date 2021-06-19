О нас
Report Georgia
Аудио новости

Роналду стал первым человеком с 300 млн подписчиков в Instagram

Роналду стал первым человеком с 300 млн подписчиков в Instagram Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду укрепил звание самого популярного человека в Instagram.
Футбол
19 июня 2021 г. 05:48
Роналду стал первым человеком с 300 млн подписчиков в Instagram
Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду укрепил звание самого популярного человека в Instagram.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, аккаунт титулованного португальца достиг 300 млн подписчиков. Роналду стал первым человеком, кому удалось достичь этой отметки.

Отметим, что в январе Роналду преодолел отметку в 250 млн подписчиков.

На звезду ПСЖ Неймара подписано 152 млн аккаунтов, а на Лионеля Месси - 219 млн.

Ближайшими преследователями Криштиану Роналду являются актер Дуэйн "Скала" Джонсон (246 млн подписчиков), американская певица Ариана Гранде (244 млн) и модель Кайли Дженнер (241 млн).

Напомним, что сборная Португалии в своем стартовом матче на чемпионате Европы - 2020 обыграла Венгрию со счетом 3:0. Криштиану Роналду отметился дублем и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

19 июня португальская команда встретится со сборной Германии, а 23 июня проведет матч против французов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ronaldu instaqramda da rekorda imza atdı

Экслюзивные новости

Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
18 июня 2021 г. 12:24
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2021 г. 11:19
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
15 июня 2021 г. 09:49
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
В США почтили память журналистов-шехидов
ФотоВ США почтили память журналистов-шехидов
14 июня 2021 г. 13:19
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
11 июня 2021 г. 12:56
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
11 июня 2021 г. 12:29
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
10 июня 2021 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi