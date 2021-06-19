Роналду стал первым человеком с 300 млн подписчиков в Instagram

Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду укрепил звание самого популярного человека в Instagram.

Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду укрепил звание самого популярного человека в Instagram.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, аккаунт титулованного португальца достиг 300 млн подписчиков. Роналду стал первым человеком, кому удалось достичь этой отметки.

Отметим, что в январе Роналду преодолел отметку в 250 млн подписчиков.

На звезду ПСЖ Неймара подписано 152 млн аккаунтов, а на Лионеля Месси - 219 млн.

Ближайшими преследователями Криштиану Роналду являются актер Дуэйн "Скала" Джонсон (246 млн подписчиков), американская певица Ариана Гранде (244 млн) и модель Кайли Дженнер (241 млн).

Напомним, что сборная Португалии в своем стартовом матче на чемпионате Европы - 2020 обыграла Венгрию со счетом 3:0. Криштиану Роналду отметился дублем и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

19 июня португальская команда встретится со сборной Германии, а 23 июня проведет матч против французов.