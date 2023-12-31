Роналду стал лучшим бомбардиром и самым популярным спортсменом

Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду завершил сезон в звании лучшего бомбардира 2023 года.

Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду завершил сезон в звании лучшего бомбардира 2023 года.

Как передает Report, футболист завоевал титул пятый раз в карьере, забив 54 гола и опередив Килиана Мбаппе и Харри Кейна, у которых по 52 года.

Роналду забил 54-й мяч в матче "Аль-Насра" с "Аль-Таавуном", который завершился со счетом 4:1. За гостей по голу забили Марсело Брозович, Эмерик Ляпорт, Отавиу и Роналду, который на 11-й минуте игры получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Форвард успешно выступал в Саудовской Аравии после перехода в лигу из "Манчестер Юнайтед" в январе.