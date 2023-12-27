Роналду стал лидером по количеству голов в 2023 году

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил два мяча в ворота "Аль-Иттихада" в матче чемпионата Саудовской Аравии по футболу и стал лидером по количеству голов в 2023 году.

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил два мяча в ворота "Аль-Иттихада" в матче чемпионата Саудовской Аравии по футболу и стал лидером по количеству голов в 2023 году.

Как передает Report, встреча 18-го тура завершилась победой "Аль-Насра" со счетом 5:2.

Роналду реализовал пенальти на 19-й и 68-й минутах. Еще один мяч в составе "Аль-Насра" забил Андерсон Талиска (38-я минута), дважды отличился Садио Мане (76, 82). У проигравших оба мяча забил Абдерразак Хамдалла (14, 52).

38-летний Роналду забил 53 мяча в 2023 году и обошел французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе и английского форварда германской "Баварии" Гарри Кейна, которые отличились по 52 раза. ПСЖ и "Бавария" больше не проведут матчей в 2023 году.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры игрок выступал за испанский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и португальский "Спортинг". В декабре 2022 года он перешел в "Аль-Наср".