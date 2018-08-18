Роналду спел песню на стуле во время общекомандного ужина "Ювентуса" - ВИДЕО

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прошёл посвящение в игроки туринского клуба во время общекомандного ужина.

Как передает Report, 33-летний футболист, подписавший контракт сроком на четыре года, спел песню, стоя на стуле.

Трансфер форварда сборной Португалии обошёлся «Ювентусу» в €112 млн. Зарплата игрока в туринского клубе составит € 30 млн в год.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года после перехода из «Манчестер Юнайтед». За девять сезонов португальский нападающий провёл за «сливочных» 438 матчей и забил 450 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе «Реала» Роналду четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

В первом туре чемпионата Италии «Ювентус» сыграет на выезде с «Кьево». Этот матч состоится сегодня, 18 августа.