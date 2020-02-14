​Роналду спасает "Ювентус" от поражения

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии "Милан" принимал туринский "Ювентус".

Как передает Report, встреча состоялась в Милане на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась со счетом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий "Милана" Анте Ребич, отправивший мяч в ворота соперника в середине второго тайма с передачи хавбека Самуэля Кастильехо. Спустя 10 минут красно-черные остались в меньшинстве из-за удаления защитника Тео Эрнандеса. На 91-й минуте нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнял счет, реализовав пенальти.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между этими командами пройдет 4 марта в Турине, на стадионе "Альянц" .

В другом полуфинале турнира сражаются миланский "Интер" и "Наполи". Первая встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Неаполя.