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Роналду спас "Ювентус" от поражения

Роналду спас "Ювентус" от поражения В матче 32-го тура итальянской Серии А "Аталанта" сыграла вничью с "Ювентусом". Встреча, проходившая на стадионе "Альянц — Ювентус" в Турине, завершилась со счётом 2:2.
Футбол
12 июля 2020 г. 02:13
Роналду спас Ювентус от поражения

В матче 32-го тура итальянской Серии А "Аталанта" сыграла вничью с "Ювентусом". Встреча, проходившая на стадионе "Альянц — Ювентус" в Турине, завершилась со счётом 2:2.

Как передает Report, на 16-й минуте счёт открыл Дюван Сапата. Алехандро Гомес отпасовал низом в чужую штрафную на Сапату, и Дюван уверенным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Войцеха Щенсны. На 55-й минуте судья назначил пенальти в ворота бергамасков. Пауло Дибала получил пас на левом фланге атаки и при попытке навесить в центр угодил в руку Мартену Де Рону. Криштиану Роналду реализовал 11-метровый удар.

На 81-й минуте "Аталанта" вышла вперёд — Луис Мурьель исполнил классный перевод с левого фланга атаки в центр на линию штрафной, откуда прицельно пробил в угол ворот Руслан Малиновский. В конце встречи судья снова назначил пенальти в пользу "Ювентуса" за игру рукой, и на 90-й минуте Роналду ещё раз забил с 11-метровой отметки.

После 32 туров "Ювентус", набрав 76 очков, занимает первое место в Серии А. "Аталанта" (67) располагается на третьем месте.

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