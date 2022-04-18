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Роналду сообщил о смерти сына при рождении

Роналду сообщил о смерти сына при рождении Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил о смерти сына при рождении.
Футбол
18 апреля 2022 г. 22:35
Роналду сообщил о смерти сына при рождении

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил о смерти сына при рождении.

Как передает Report, об этом Роналду написал в соцсетях.

«С нашей глубочайшей печалью мы должны сообщить, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытывать любые родители. Только рождение нашей малышки дает нам силы прожить этот момент с некоторой надеждой и счастьем. Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за всю их квалифицированную помощь и поддержку. Мы все опустошены этой потерей и убедительно просим вас о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя», - написал футболист.

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Версия на азербайджанском языке Kriştianu Ronaldunun övladı vəfat edib

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