Роналду сохранит госнаграды Португалии, несмотря на приговор к тюремному сроку

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет лишён государственных наград Португалии.

Как передает Report, по информации источника, совет почётных орденов Португалии решил, что приговор испанского суда не является весомым основанием для лишения Роналду наград.

Ранее сообщалось, что португальский форвард может лишиться ордена Генриха Мореплавателя (орден Инфанта дона Энрики) и ордена «За заслуги» из-за решение испанского суда, который приговорил футболиста к 23-месячному тюремному сроку и штрафу в размере € 18,8 млн.