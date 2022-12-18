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Роналду согласен на минимальную зарплату, чтобы вернуться в "Реал"

Роналду согласен на минимальную зарплату, чтобы вернуться в "Реал" Португальский нападающий Криштиану Роналду хочет вернуться в "Реал".
Футбол
18 декабря 2022 г. 01:51
Роналду согласен на минимальную зарплату, чтобы вернуться в Реал

Португальский нападающий Криштиану Роналду хочет вернуться в "Реал".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает журналист Томас Гонсалес.

По данным источника, ради возвращения в мадридский клуб 37-летний форвард согласен на минимальную зарплату.

Ранее отмечалось, что Роналду тренируется на базе "Реала".

На сегодняшний момент форвард находится без клубной прописки. Последним его клубом стал "Манчестер Юнайтед". Во время чемпионата мира Роналду и английская команда расторгли контракт из-за конфликта, возникшего после скандального интервью футболиста.

10 декабря сборная Португалии в четвертьфинале уступила Марокко со счетом 0:1. Роналду начал этот матч на скамье запасных. Игрок появился на поле лишь на 51-й минуте и не отметился результативными действиями. Роналду в матче против Швейцарии (6:1) в 1/8 финала также остался в запасе.

Для Роналду мировое первенство в Катаре стало уже пятым в карьере. Впервые он сыграл за национальную команду в 2003 году. Всего на его счету 196 матчей в футболке сборной Португалии.

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