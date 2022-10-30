Роналду считает свое возвращение в "Манчестер Юнайтед" катастрофой

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду считает свое возвращение в английский клуб катастрофой.

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду считает свое возвращение в английский клуб катастрофой.

Как передает Report , об этом сообщает The Sun, ссылаясь на книгу журналиста Джонатана Клегга, которая должна выйти в следующем месяце.

По данным источника, 37-летний португалец негативно оценивает период в стане "МЮ" под руководством прошлого наставника клуба Ральфа Рангника. Роналду раздражен тем, что клуб не изменился с момента его ухода в мадридский "Реал" в 2009 году.

Форвард также возмущен тем фактом, что лишь немногие его партнеры по команде поддерживали физическую форму на одном с ним уровне. Кроме того, Роналду недоволен отсутствием инвестиций в тренировочную базу "красных дьяволов".