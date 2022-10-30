О нас

Роналду считает свое возвращение в "Манчестер Юнайтед" катастрофой

Роналду считает свое возвращение в "Манчестер Юнайтед" катастрофой Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду считает свое возвращение в английский клуб катастрофой.
Футбол
30 октября 2022 г. 13:49
Роналду считает свое возвращение в Манчестер Юнайтед катастрофой

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду считает свое возвращение в английский клуб катастрофой.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun, ссылаясь на книгу журналиста Джонатана Клегга, которая должна выйти в следующем месяце.

По данным источника, 37-летний португалец негативно оценивает период в стане "МЮ" под руководством прошлого наставника клуба Ральфа Рангника. Роналду раздражен тем, что клуб не изменился с момента его ухода в мадридский "Реал" в 2009 году.

Форвард также возмущен тем фактом, что лишь немногие его партнеры по команде поддерживали физическую форму на одном с ним уровне. Кроме того, Роналду недоволен отсутствием инвестиций в тренировочную базу "красных дьяволов".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ronaldo “Mançester Yunayted”ə qayıtmasını fəlakət adlandırıb

Экслюзивные новости

Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
25 октября 2022 г. 13:58
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
25 октября 2022 г. 13:52
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi