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    Роналду разозлился на оператора, который снимал его после замены

    Футболист попросил, чтобы камеры снимали игру

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду после своей замены в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Леванте" попал в объектив видеокамеры.

    Как передает Report, об этом сообщает ESPN.

    По данным, это не понравилось 32-летнему футболисту и он обратился к оператору.

    "Меня нет смысла снимать. Снимай игру", - сказал Роналду оператору.

    Напомним, что в прошедшем в Валенсии матче Роналду был заменен на 82-й минуте, когда "Реал" вел со счетом 2:1. Однако игра завершилась со счетом 2:2.

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