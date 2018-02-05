Роналду разозлился на оператора, который снимал его после замены

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду после своей замены в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Леванте" попал в объектив видеокамеры.

Как передает Report, об этом сообщает ESPN.

По данным, это не понравилось 32-летнему футболисту и он обратился к оператору.

"Меня нет смысла снимать. Снимай игру", - сказал Роналду оператору.

Напомним, что в прошедшем в Валенсии матче Роналду был заменен на 82-й минуте, когда "Реал" вел со счетом 2:1. Однако игра завершилась со счетом 2:2.