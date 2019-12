Роналду разозлился на фаната, который пытался сделать с ним фото - ВИДЕО

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду разозлился на фаната, который пытался сделать с ним фото.

Как сообщает Report, интересный эпизод с участием португальского форварда произошел в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Байер" принимал туринский "Ювентус" на стадионе "Бай-Арена" в Леверкузене, встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

После игры на поле выбежал болельщик, который хотел сделать фото с португальцем. Однако фанат не рассчитал силы, когда схватил футболиста сзади. Роналду, который обычно соглашается на фото с болельщиками, на этот раз не оценил действия фаната. Он недовольно размахивал руками и что-то выкрикивал в его сторону. Болельщика к этому моменту схватили стюарды и увели с поля.

Отметим, что в матче с "Байером" Роналду отметился забитым голом. Победив в этом матче туринский "Ювентус" вышел в плей-офф Лиги чемпионов в группе D.

Ronaldo to a fan: Are you crazy?