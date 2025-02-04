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Роналду рассказал о соперничестве с Месси

Роналду рассказал о соперничестве с Месси Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал о соперничестве с аргентинским форвардом "Интер Майами" Лионелем Месси.
Футбол
4 февраля 2025 г. 06:19
Роналду рассказал о соперничестве с Месси

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал о соперничестве с аргентинским форвардом "Интер Майами" Лионелем Месси.

Как передает Report, португалец в преддверии своего 40-летия дал интервью испанскому телеканалу La Sexta.

"Мы делили футбольную сцену 15 лет, и всегда у нас были хорошие отношения. Помню, однажды я даже переводил ему что-то на английский, это было забавно. Он всегда хорошо ко мне относился, защищал свой клуб и свою сборную, а я — свои. Мы мотивировали друг друга, были годы, когда у нас была эта честная борьба, как у Сенны и Проста", — сказал он.

Напомним, на счету Месси восемь "Золотых мячей", Роналду же за свою карьеру получал этот престижный трофей пять раз.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldo Messi ilə rəqabətindən danışıb: Bir-birimizə motivasiya verirdik

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