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Роналду рассказал, когда сыграет за "Манчестер Юнайтед"

Роналду рассказал, когда сыграет за "Манчестер Юнайтед" Португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил в социальных сетях, что примет участие в товарищеском матче команды против испанского "Райо Вальекано". Встреча состоится 31 июля на домашнем стадионе "красных дьяволов" "Олд
Футбол
30 июля 2022 г. 05:42
Роналду рассказал, когда сыграет за Манчестер Юнайтед

Португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил в социальных сетях, что примет участие в товарищеском матче команды против испанского "Райо Вальекано". Встреча состоится 31 июля на домашнем стадионе "красных дьяволов" "Олд Траффорд".

Как передает Report, об этом нападающий написал в комментариях к сообщению о том, что он не попал в список игроков манкунианцев, которые вылетели в Осло на субботний товарищеский матч с мадридским "Атлетико".

"В воскресенье король сыграет", - отметил Роналду.

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