Роналду рассказал, когда сыграет за "Манчестер Юнайтед"

Португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил в социальных сетях, что примет участие в товарищеском матче команды против испанского "Райо Вальекано". Встреча состоится 31 июля на домашнем стадионе "красных дьяволов" "Олд Траффорд".
Как передает Report, об этом нападающий написал в комментариях к сообщению о том, что он не попал в список игроков манкунианцев, которые вылетели в Осло на субботний товарищеский матч с мадридским "Атлетико".
"В воскресенье король сыграет", - отметил Роналду.