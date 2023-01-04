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Роналду провел первую тренировку в составе саудовского клуба "Ан-Наср"

Роналду провел первую тренировку в составе саудовского клуба "Ан-Наср" Португальский нападающий Криштиану Роналду присутствовал во вторник на первой тренировке в составе саудовского клуба "Ан-Наср", с которым он подписал контракт до 2025 года.
Футбол
4 января 2023 г. 08:49
Роналду провел первую тренировку в составе саудовского клуба Ан-Наср

Португальский нападающий Криштиану Роналду присутствовал во вторник на первой тренировке в составе саудовского клуба "Ан-Наср", с которым он подписал контракт до 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

По ее информации, тренировка прошла после того, как на стадионе "Марсуль парк" состоялась презентация пятикратного обладателя "Золотого мяча", которую посетили 25 тыс. болельщиков.

Выступая перед саудовскими фанатами, Роналду сообщил, что "закончил свою миссию в Европе и теперь намерен применить накопленный опыт в Азии". Он поблагодарил саудовский клуб "Ан-Наср" за предоставление такой возможности.

"Ситуация в мировом футболе изменилась, и та игра, которую показала саудовская сборная на чемпионате мира в Катаре, была великолепной", - отметил нападающий.

Роналду сообщил, что получил ранее предложения заключить контракты из Португалии, Америки и Австралии, однако предпочел поиграть в Саудовской Аравии. Он пообещал "не разочаровать болельщиков и добиться хорошей результативности".

В свою очередь президент клуба "Ан-Наср" Мусали Аль Муамар заявил, что "присутствие игрока такого класса, как Роналду, позволит саудовскому спорту совершить качественный скачок на более высокий уровень". "Контракт с португальским нападающим будет способствовать росту популярности нашей команды и саудовского футбола в целом", - подчеркнул он.

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