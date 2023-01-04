Роналду провел первую тренировку в составе саудовского клуба "Ан-Наср"

Португальский нападающий Криштиану Роналду присутствовал во вторник на первой тренировке в составе саудовского клуба "Ан-Наср", с которым он подписал контракт до 2025 года.
По ее информации, тренировка прошла после того, как на стадионе "Марсуль парк" состоялась презентация пятикратного обладателя "Золотого мяча", которую посетили 25 тыс. болельщиков.
Выступая перед саудовскими фанатами, Роналду сообщил, что "закончил свою миссию в Европе и теперь намерен применить накопленный опыт в Азии". Он поблагодарил саудовский клуб "Ан-Наср" за предоставление такой возможности.
"Ситуация в мировом футболе изменилась, и та игра, которую показала саудовская сборная на чемпионате мира в Катаре, была великолепной", - отметил нападающий.
Роналду сообщил, что получил ранее предложения заключить контракты из Португалии, Америки и Австралии, однако предпочел поиграть в Саудовской Аравии. Он пообещал "не разочаровать болельщиков и добиться хорошей результативности".
В свою очередь президент клуба "Ан-Наср" Мусали Аль Муамар заявил, что "присутствие игрока такого класса, как Роналду, позволит саудовскому спорту совершить качественный скачок на более высокий уровень". "Контракт с португальским нападающим будет способствовать росту популярности нашей команды и саудовского футбола в целом", - подчеркнул он.