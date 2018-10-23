Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ «Мы с адвокатами выступили с заявлением две недели назад. Хочу всех уверить: я не собираюсь давать ложных показаний. Знаете, я просто хочу наслаждаться жизнью и футболом. Правда восторжествует»,— приводит слова португальца Squawka News, передает Report.

В конце сентября в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.

Ранее адвокат Роналду заявил, что документы с признанием футболиста в изнасиловании сфабрикованы.