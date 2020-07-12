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Роналду: Продолжаем бороться до конца

Роналду: Продолжаем бороться до конца Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал результат матча с «Аталантой» (2:2) в рамках 32-го тура чемпионата Италии. В этом матче Роналду отличился дублем, реализовав два пенальти
Футбол
12 июля 2020 г. 09:01
Роналду: Продолжаем бороться до конца

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал результат матча с "Аталантой" (2:2) в рамках 32-го тура чемпионата Италии. В этой игре Роналду отличился дублем, реализовав два пенальти.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

"Сложная игра, но очень важный момент. Продолжаем бороться до конца", - написал Роналду в своем Instagram.

После 32 туров "Ювентус", набрав 76 очков, занимает первое место в Серии А. "Аталанта" (67) располагается на третьем месте. В следующем туре чемпионата Италии "Ювентус" сыграет с "Сассуоло". Игра пройдёт 15 июля и начнётся в 23:45 по бакинскому времени.

В туринский клуб Роналду перешел в 2018 году. Сумма трансфера Роналду составила 117 млн евро. Контракт португальского игрока с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии португалец принял участие в 28 матчах, в которых забил 28 голов и сделал 5 результативных передач.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu: “Sona kimi mübarizə aparmaqda davam edirik”

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