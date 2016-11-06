Роналду продлит контракт с "Реалом" на следующей неделе

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Футболист мадридского "Реала" португалец Криштиану Роналду продлит контракт с клубом до лета 2021 года на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщает испанская газета Marca.

По данным издания, условия договора уже согласованы, измениться может только срок нового контракта. Отмечается, что Роналду останется самым высокооплачиваемым игроком "Реала". В настоящее время 31-летний нападающий зарабатывает 410 тысяч евро в неделю после вычета налогов.

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года, он перешел в испанский клуб из английского "Манчестер Юнайтед" за рекордные на тот момент 80 млн фунтов. В составе "Реала" португалец дважды становился победителем Лиги чемпионов, один раз - Суперкубка УЕФА. Также он становился чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и Суперкубка страны. Португалец трижды в карьере становился обладателем награды лучшему игроку мира - "Золотого мяча".