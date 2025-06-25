Роналду продлит контракт с футбольным клубом "Аль-Наср"

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду в скором времени подпишет новый контракт с футбольным клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду в скором времени подпишет новый контракт с футбольным клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

По информации источника, стороны обсуждают последние детали нового соглашения. Среди них, в частности, срок контракта, который будет рассчитан либо на год с опцией продления, либо сразу на два сезона.

Роналду 40 лет, он выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах.