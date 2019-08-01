Роналду продал свой особняк Пепе

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду продал свой особняк на родине своему партнёру по национальной команде Пепе.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, дом в Гересе, который включает в себя посадочную площадку для вертолёта, был куплен Роналду почти за 3,5 млн фунтов стерлингов семь лет назад, однако Пепе его приобрёл с большой скидкой - всего за 2,3 млн фунтов стерлингов.

Отметим, что Роналду планирует приобрести виллу в Марбелье по соседству с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Вилла для отдыха обойдётся португальскому футболисту 1,3 млн фунтов стерлингов.