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Роналду признан лучшим игроком прошлого сезона в Италии

Роналду признан лучшим игроком прошлого сезона в Италии Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком сезона-2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов.
Футбол
20 марта 2021 г. 03:26
Роналду признан лучшим игроком прошлого сезона в Италии
Криштиану Роналду

Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком сезона-2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, что в сезоне-2019/20 Роналду провел за "Ювентус" 33 матча в чемпионате Италии, забил 31 гол и отдал 6 голевых передач.

Лучшей командой прошедшего сезона была признана "Аталанта", возглавляющий ее Джан Пьеро Гасперини стал лучшим тренером. По итогам сезона-2019/20 команда заняла третье место в таблице чемпионата Италии и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила будущему финалисту турнира - французскому ПСЖ (1:2).

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