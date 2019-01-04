Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards, учреждённой Ассоциацией европейских клубов (ECA) и Европейской ассоциацией футбольных агентов (EFAA).

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте премии.

Лучшей командой года стал мадридский «Атлетико», а лучшим тренером — наставник сборной Франции Дидье Дешам. Награду как лучший агент получил Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду.

Наградами за выдающуюся карьеру в качестве игроков были отмечены бывший форвард сборной Бразилии Роналдо, а также хавбек «Ювентуса» Блез Матюиди. Среди тренеров аналогичную награду получил Фабио Капелло.

Ранее сообщалось, что Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram.