 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Роналду признан лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards, учреждённой Ассоциацией европейских клубов (ECA) и Европейской ассоциацией футбольных агентов (EFAA).

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте премии.

    Лучшей командой года стал мадридский «Атлетико», а лучшим тренером — наставник сборной Франции Дидье Дешам. Награду как лучший агент получил Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду.

    Наградами за выдающуюся карьеру в качестве игроков были отмечены бывший форвард сборной Бразилии Роналдо, а также хавбек «Ювентуса» Блез Матюиди. Среди тренеров аналогичную награду получил Фабио Капелло.

    Ранее сообщалось, что Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi