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Роналду признали лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии в феврале

Роналду признали лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии в феврале Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии в феврале.
Футбол
1 марта 2023 г. 02:47
Роналду признали лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии в феврале

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии в феврале.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу лиги, 38-летний форвард в этом месяце забил восемь мячей и сделал две результативные передачи в четырех матчах. "Аль-Наср" с 43 очками лидирует в турнирной таблице лиги.

Напомним, Роналду стал игроком "Аль-Насра" 2 января. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanında ayın futbolçusu seçilib

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