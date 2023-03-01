Роналду признали лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии в феврале

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии в феврале.

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии в феврале.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу лиги, 38-летний форвард в этом месяце забил восемь мячей и сделал две результативные передачи в четырех матчах. "Аль-Наср" с 43 очками лидирует в турнирной таблице лиги.

Напомним, Роналду стал игроком "Аль-Насра" 2 января. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.