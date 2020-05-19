Роналду приступил к тренировкам с "Ювентусом" - ВИДЕО

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду принял участие в сегодняшней тренировке команды.

Как передает Report, об этом сообщает Football Italia.

После введения карантина Роналду отправился в родную Мадейру, где провёл около двух месяцев со своими родными. В начале мая португалец вернулся в Италию, после чего самоизолировался на две недели.

Сегодня, 19 мая, Криштиану прибыл на базу "Ювентуса", прошёл необходимые медицинские тесты и принял участие в тренировке.

В 22 матчах итальянской Серии А сезона-2019/2020 Роналду забил 21 мяч и отдал 3 результативные передачи.

Ожидается, что нынешний розыгрыш чемпионата Италии будет возобновлён в июне. На этот момент таблицу турнира возглавляет "Ювентус", набравший 63 очка. Второе место занимает римский "Лацио" (62), третье — миланский "Интер" (54).