 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Роналду пришел в ярость из-за репортажа о своей девушке

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду угрожает судом телекомпании, показавшей репортаж о его девушке Джорджине Родригес.

    Как передает Report, ранее в эфире телеканала Telecinco вышла программа, посвященная Родригес. В сюжете рассказывалось, что после начала отношений с футболистом девушка перестала общаться со своей семьей.

    «Родригес не навещает ни 82-летнюю бабушку, которая была ей как мать, ни отца, который живет в Аргентине и перенес инсульт», –– отмечает «Спорт-Экспресс».

    Подобные заявления возмутили Роналду, и он немедленно поручил своим адвокатам связаться с телекомпанией и потребовать прекращения показа сюжетов о Родригес. В противном случае футболист намеревался обратиться в суд.

    Телекомпания приняла угрозы всерьез и запретила своим журналистам вести расследования о возлюбленной спортсмена.

    Родригес является матерью дочери Роналду Эвы Марии.

    1 сентября сообщалось, что Роналду попросил «Ювентус» усилить его охрану. Футболист обеспокоен тем, что его вилла в Турине находится на открытой местности.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi