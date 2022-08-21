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Роналду принял решение остаться в "Манчестер Юнайтед"

Роналду принял решение остаться в "Манчестер Юнайтед" Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду останется в английском клубе.
Футбол
21 августа 2022 г. 15:09
Роналду принял решение остаться в Манчестер Юнайтед

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду останется в английском клубе.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Педру Алмейда на своей странице в социальных сетях.

По информации источника, португальский футболист принял это решение из-за перехода полузащитника "Реала" Каземиро в стан "красных дьяволов". Напомним, Роналду и Каземиро вместе выступали за испанскую команду. Ранее отмечалось, что форвард может продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии", "Спортинге" или "Марселе".

В первом туре АПЛ Роналду начал матч МЮ с "Брайтон энд Хоув Альбион" (1:2) в запасе, выйдя на замену. Второй поединок с "Брентфордом" (0:4) - он отыграл полностью, однако в обеих встречах результативными действиями ему отметиться не удалось.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ronaldu "Mançester Yunayted"də qalmağa qərar verib

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