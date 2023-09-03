Роналду преодолел отметку в 850 голов за карьеру

Португальский нападающий Криштиану Роналду саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" забил 850-й гол в своей карьере в официальных матчах.

Португальский нападающий Криштиану Роналду саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" забил 850-й гол в своей карьере в официальных матчах.

Как передает Report , юбилейным мячом форвард отметился в гостевой игре с "Аль-Хазмом". Встреча пятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу завершилась со счетом 1:5.

Португалец является рекордсменом по числу забитых в официальных играх голов. Второе место занимает аргентинский нападающий Лионель Месси (818), который выступает за американский "Интер Майами".

Роналду 38 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Он - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В составе испанского "Реала" игрок забил 450 мячей и является рекордсменом клуба. Также футболист выступал за английский "Манчестер Юнайтед" (145 голов), итальянский "Ювентус" (101), португальский "Спортинг" (5). За сборную Португалии форвард отличился 123 раза.

За "Аль-Наср" Роналду выступает с декабря 2022 года. В составе команды он уже забил 26 мячей и является восьмым бомбардиром в истории клуба. Лидирует по этому показателю саудовский нападающий Мохаммад аль-Сахлауи (125).